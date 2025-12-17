Große Politik in kleinem Dorf Ex-AfD-Chefin Frau Petry war in Hundsbach zu Gast Andrea Brand 17.12.2025, 08:00 Uhr

i Frauke Petry (rechs) hier im Gespräch mit einem Besucher. Andrea Brand

Weihnachtsmarkt-Stimmung in Hundsbach – doch zwischen Glühwein und Nikolausbesuch sorgte ein unerwarteter Gast für Aufsehen: Ex-AfD-Chefin Frauke Petry sammelte Unterschriften. Wie reagierte das Dorf?

Der Weihnachtsmarkt „uffem Beersch“ in Hundsbach brachte am Wochenende wieder das zusammen, was das Dorf ausmacht: gute Stimmung, viele helfende Hände und ein gemütliches Miteinander.Zwischen den Ständen der Landfrauen, von Pro Hundsbach, der Firma Fuhr und weiteren Unterstützern duftete es nach Gebäck, Glühwein und Herzhaftem.







