Junge Angestellte belästigt Es bleibt bei Bewährungsstrafe für Kreuznacher Arzt Christine Jäckel 17.11.2026, 11:00 Uhr

i Gerichtsgebäude Bad Kreuznach, Symbolfoto. dpa/Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Ein 78-jähriger Mediziner aus Bad Kreuznach hatte junge Frauen aus Asien auch in gastronomischen Betrieben angestellt, die er in Mainz und Frankfurt unterhielt. Dort hat er sie offenbar belästigt, was zu einer Klage und einer Verurteilung führte.

In einer kurzen Verhandlung vor dem Landgericht Bad Kreuznach waren die Vorwürfe gegen einen 78-jährigen Bad Kreuznacher Arzt noch einmal Thema, der im September 2025 vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden war.







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