Überraschung zum Amtsantritt Drei Königsauer Ratsmitglieder legen Mandat nieder Günter Weinsheimer 18.11.2026, 16:58 Uhr

i Die Ortsgemeinde Königsau hatte mit Dominik Matthes einen neuen Ortsbürgermeister gefunden. Aber jetzt muss sie sich auf die Suche von drei neuen Ratsmitgliedern begeben. Günter Weinsheimer

Dominik Matthes ist gerade als neue Ortsbürgermeister gewählt, da treten drei Ratsmitglieder zurück. Kein schöner Beginn für den 33-Jährigen, der mit allen Stimmen des Ortsgemeinderates gewählt wurde.

Zügig und harmonisch verlief in Königsau die Ratssitzung, wo auch Dominik Matthes zum neuen Ortsbürgermeister gewählt wurde, und zwar mit allen Stimmen der Ratsmitglieder. Doch die Freude währte nur kurz: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel legten nach der Sitzung drei Personen ihr Mandat als Ratsmitglied nieder: Wolfgang Renner, Klaus Brühl und Hajo Flick.







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