Dominik Matthes ist gerade als neue Ortsbürgermeister gewählt, da treten drei Ratsmitglieder zurück. Kein schöner Beginn für den 33-Jährigen, der mit allen Stimmen des Ortsgemeinderates gewählt wurde.
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Zügig und harmonisch verlief in Königsau die Ratssitzung, wo auch Dominik Matthes zum neuen Ortsbürgermeister gewählt wurde, und zwar mit allen Stimmen der Ratsmitglieder. Doch die Freude währte nur kurz: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel legten nach der Sitzung drei Personen ihr Mandat als Ratsmitglied nieder: Wolfgang Renner, Klaus Brühl und Hajo Flick.