Themenwoche in Bad Kreuznach Die NS-Zeit: „Wir wir’s erlebten“ 12.11.2024, 06:00 Uhr

i Eindingliche Lesung: Alexa Christ las im Haus der Stadtgeschichte aus dem Text von Anne Tesch „Wie wir's erlebten". Harald Gebhardt

In „Wie wir’s erlebten“ schildert Anne Tesch, wie sie die NS-Zeit in Bad Kreuznach erlebt hat. „Es war ein Zufallsfund, dass mir das Manuskript in die Hände gefallen ist“, erklärte Stadtarchivarin Franziska Blum-Gabelmann. Es ist ein Glücksfall.

„Wir wir’s erlebten“: Es sind sehr bewegende, eindringliche, erschütternde Worte, teils in poetischer Sprache, die Anne Tesch (1902–2000) gefunden hat. Die Kreuznacher Autorin beschreibt in dem Text, wie sie die NS-Zeit und die unmittelbare Nachkriegszeit in ihrer Heimatstadt erlebt hat.

