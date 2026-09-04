In Bad Kreuznach wird man 80
Die IHK will vor Ort für ihre Mitglieder da sein
"Regional an Ihrer Seite" - dafür stehen IHK-Regionalgeschäftsführer Jörg Lenger (von links), Marketingvertreterin Anja Tholen u
"Regional an Ihrer Seite" - dafür stehen IHK-Regionalgeschäftsführer Jörg Lenger (von links), Marketingvertreterin Anja Tholen und IHK-Vizepräsident Matthias Ess sowie das gesamte Team der Geschäftsstelle.
Rainer Gräff

Die Industrie- und Handelskammer kann ihr 80-jähriges Bestehen feiern. Seit dem Umzug 2017 wird in der John-F.-Kennedy-Straße werden rund 12.000 Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen an der Nahe gegenüber Politik und Verwaltung vertreten.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Dienstleister, der auf das Ehrenamt baut – das ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erkannten tatkräftige Menschen, dass zum Wiederaufbau der daniederliegenden Wirtschaft, des Handels und der Dienstleistung Gemeinsamkeit und Organisation notwendig sind.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren