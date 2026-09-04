Die Industrie- und Handelskammer kann ihr 80-jähriges Bestehen feiern. Seit dem Umzug 2017 wird in der John-F.-Kennedy-Straße werden rund 12.000 Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen an der Nahe gegenüber Politik und Verwaltung vertreten.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Dienstleister, der auf das Ehrenamt baut – das ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erkannten tatkräftige Menschen, dass zum Wiederaufbau der daniederliegenden Wirtschaft, des Handels und der Dienstleistung Gemeinsamkeit und Organisation notwendig sind.