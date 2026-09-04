In Bad Kreuznach wird man 80 Die IHK will vor Ort für ihre Mitglieder da sein Rainer Gräff 04.09.2026, 13:00 Uhr

i "Regional an Ihrer Seite" - dafür stehen IHK-Regionalgeschäftsführer Jörg Lenger (von links), Marketingvertreterin Anja Tholen und IHK-Vizepräsident Matthias Ess sowie das gesamte Team der Geschäftsstelle. Rainer Gräff

Die Industrie- und Handelskammer kann ihr 80-jähriges Bestehen feiern. Seit dem Umzug 2017 wird in der John-F.-Kennedy-Straße werden rund 12.000 Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen an der Nahe gegenüber Politik und Verwaltung vertreten.

Ein Dienstleister, der auf das Ehrenamt baut – das ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erkannten tatkräftige Menschen, dass zum Wiederaufbau der daniederliegenden Wirtschaft, des Handels und der Dienstleistung Gemeinsamkeit und Organisation notwendig sind.







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