Im Bad Kreuznacher Kurpark Deutsch-französisches Rosenbeet als Freundschaftssymbol Jens Fink 19.06.2026, 20:00 Uhr

i Thomas Behr (von links), Reiner Jäck, Ehrenpräsident der Europa-Union, sowie Julia Klöckner und Emanuel Letz weihten das deutsch-französische Rosenbeet feierlich ein. Jens Fink

Ein frisch gepflanztes Rosenbeet im Kurpark symbolisiert die deutsch-französische Freundschaft und wurde nun offiziell eingeweiht.

Das neu angelegte und feierlich eingeweihte deutsch-französische Rosenbeet ist ein lebendiges Symbol der Freundschaft, das an der Elisabethenquelle seinen würdigen Platz gefunden hat. Die bunte Blumeninsel im Kurpark erinnert an die historische Begegnung von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle 1958 in Bad Kreuznach, die als bedeutender Moment der Verständigung zwischen den einst verfeindeten ...







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