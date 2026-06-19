Ewald Lienen kommt an die Nahe Der „Talk im Oval Office“ holt Promis ins Kurhaus Marian Ristow 19.06.2026, 19:00 Uhr

i Thomas Puchan (links) und Helmut Anzer freuen sich auf die Gesprächsreihe "Talk im Oval Office", die ab September im Kurhaus stattfindet. Marian Ristow

Bad Kreuznach bekommt ein neues Debatten-Highlight: Fußballlegende Ewald Lienen, Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck und Gregor Gysi diskutieren im Kurhaus über Gesellschaft, Politik und Verantwortung – kombiniert mit feiner Küche.

Fußballtrainer und -philosoph Ewald Lienen, Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck, Willy-Brandt-Sohn Peter Brandt und Politik-Profi Gregor Gysi holt eine neue Veranstaltungsreihe nach Bad Kreuznach: „Talk im Oval Office“ heißt sie und verbindet die kulinarischen Vorzüge der Küche des Parkhotels Kurhaus mit gesellschaftlich relevantem Diskurs.







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