Bad Kreuznach bekommt ein neues Debatten-Highlight: Fußballlegende Ewald Lienen, Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck und Gregor Gysi diskutieren im Kurhaus über Gesellschaft, Politik und Verantwortung – kombiniert mit feiner Küche.
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Fußballtrainer und -philosoph Ewald Lienen, Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck, Willy-Brandt-Sohn Peter Brandt und Politik-Profi Gregor Gysi holt eine neue Veranstaltungsreihe nach Bad Kreuznach: „Talk im Oval Office“ heißt sie und verbindet die kulinarischen Vorzüge der Küche des Parkhotels Kurhaus mit gesellschaftlich relevantem Diskurs.