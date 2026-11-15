In Meisenheim wächst der Neubau des Altenheims sichtbar. Die Rheinische Gesellschaft für Diakonie stellte Bewohnern, Angehörigen und Interessierten nun Konzept, Angebote und Zeitplan vor.
Lesezeit 2 Minuten
Lange Zeit passierte wenig auf dem Gelände in der Präses-Held-Straße, wo der Neubau des Meisenheimer Altenheims entstehen soll. Doch mittlerweile wächst der Bau zusehends in die Höhe. Daher sah die Rheinische Gesellschaft für Diakonie gGmbH (RG) den Zeitpunkt gekommen, Bewohner, Angehörige und weitere Interessierte zu informieren.