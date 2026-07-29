Kreis Mainz-Bingen greift ein
Der Mäuseturm bleibt trotz trockener Querung tabu 
Niedrigwasser am Rhein bei Bingen am Mäuseturm, Aufschüttungen werden genutzt um zum Mäuseturm zu kommen, Foto: Edgar Daudis
Niedrigwasser am Rhein bei Bingen am Mäuseturm, Aufschüttungen werden genutzt um zum Mäuseturm zu kommen, Foto: Edgar Daudistel
Edgar Daudistel

Die Trockenheit sorgt für einen offen liegenden Felsübergang zum Binger Mäuseturm, der von vielen Spaziergängern trotz Verbot genutzt wird. Der Kreis Mainz-Bingen mahnt zur Beachtung der Zugangsregeln und untersagt generell die Entnahme von Wasser.

Lesezeit 2 Minuten
Verbotsschilder werden ignoriert, Zäune und Tore überstiegen. Nur um trockenen Fußes zum Mäuseturm zu kommen. Ein Damm aus aufgeschütteten Steinbrocken ist durch das Niedrigwasser zum Vorschein getreten. Der alte Zollwachtturm aus der ersten Hälfte des 14.
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