Der Lions-Kalender: Kino genießen und eine Runde Golf

Türchen Nummer 18 fällt heute. Unaufhörlich nähern wir uns der „24“. Und los geht’s!
Und hier sind die Gewinne für den 18. Dezember:
Das Oliver Schrögel Architekturbüro hat Geldgeschenke in Höhe von jeweils 50 Euro in petto: KH-250763, KH-250975, KH-251861, KH-253741, KH-253905, KH-253956, KH-254938, KH-257256, KH-257431 und die KH-257497. Das Parkhotel Kurhaus Bad Kreuznach bringt einen Gutschein für zwei Übernachtungen für zwei Personen. Hier gewinnen die KH-253397 und die KH-257819.
Vom Thermal-Freibad Bad Münster gibt es eine Mehrfacheintrittskarte für das Thermalfreibad im Wert von 54 Euro für die Kalender KH-251351, KH-252913, KH-254579, KH-254882 sowie KH-256359. Und von der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke gibt es einen Gutschein auf die Stromrechnung in Höhe von 150 Euro für die Inhaber der Kalender mit den Nummern KH-252461 sowie KH-254672.
Zum Einlösen kann der Gewinn mit dem Original-Kalender an der Information des S-Hauses der Sparkasse Rhein-Nahe, Mannheimer Straße 175, 55543 Bad Kreuznach zu den Geschäftszeiten bis 15. Februar 2026 abgeholt werden. Bitte achten Sie darauf, dass dort nur Losnummern des Kreuznacher Adventskalenders des Lions-Clubs Bad Kreuznach eingelöst werden können.
Täglich gibt es bei uns im „Oeffentlichen“ die Gewinnzahlen, genau wie auf unserer Internetseite – oder online auch auf www.kreuznacher-adventskalender.de