Knotenpunkt von B 420/L 234 Der Kreisverkehr bei Meisenheim rückt langsam näher Roswitha Kexel 13.11.2026, 06:00 Uhr

i Der LBM möchte die Kreuzung von B 420 und L 234 Richtung Rehborn/Hans-Franck-Straße zu einem Kreisverkehrsplatz umbauen. Der Eigenanteil der Stadt Meisenheim beträgt nach derzeitiger Berechnung rund 185.000 Euro. Der Stadtrat stimmte bei einer Enthaltung zu. Roswitha Kexel

In Meisenheim kommt Bewegung in die Planung für einen Kreisverkehr, der B 420 und L 234 zusammenführt. Zurzeit ist der Knotenpunkt noch eine Kreuzung. Der LBM rechnet mit acht Monaten Bauzeit.

Seit Jahren ist ein Kreisverkehr an der Bundesstraße 420 sowohl in Höhe Hans-Franck-Straße/Rehborn (L 234) als auch an der Kreuzung B 420/Raumbach (L 376) im Gespräch. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. Nach Informationen des Meisenheimer Stadtbürgermeisters Reinhold Rabung hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den Bau des Kreisverkehrsplatzes B 420/Hans-Franck-Straße/L 234 in den Haushalt 2028 eingestellt und geht nun in die ...







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