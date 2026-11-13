In Meisenheim kommt Bewegung in die Planung für einen Kreisverkehr, der B 420 und L 234 zusammenführt. Zurzeit ist der Knotenpunkt noch eine Kreuzung. Der LBM rechnet mit acht Monaten Bauzeit.
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Seit Jahren ist ein Kreisverkehr an der Bundesstraße 420 sowohl in Höhe Hans-Franck-Straße/Rehborn (L 234) als auch an der Kreuzung B 420/Raumbach (L 376) im Gespräch. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. Nach Informationen des Meisenheimer Stadtbürgermeisters Reinhold Rabung hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den Bau des Kreisverkehrsplatzes B 420/Hans-Franck-Straße/L 234 in den Haushalt 2028 eingestellt und geht nun in die ...