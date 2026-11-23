Die Einnahmen des ehemals reichen Landkreises Mainz-Bingen sind immer noch hoch, doch insbesondere die Sozialausgaben steigen schneller. Im Etatentwurf für 2027 zeigt sich, dass die finanzielle Lage angespannt ist.
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55 Millionen Euro Fehlbedarf, steigende Sozialausgaben und erstmals wieder Investitionskredite: Die finanzielle Lage des Landkreises Mainz-Bingen ist angespannt. Landrat Thomas Barth hat den Haushaltsentwurf für 2027 vorgestellt. Trotz hoher Steuerkraft reichen die Einnahmen nicht mehr aus, um die stetig steigenden Ausgaben aufzufangen.