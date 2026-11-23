Die Einnahmen des ehemals reichen Landkreises Mainz-Bingen sind immer noch hoch, doch insbesondere die Sozialausgaben steigen schneller. Im Etatentwurf für 2027 zeigt sich, dass die finanzielle Lage angespannt ist.

55 Millionen Euro Fehlbedarf, steigende Sozialausgaben und erstmals wieder Investitionskredite: Die finanzielle Lage des Landkreises Mainz-Bingen ist angespannt.

Landrat Thomas Barth hat den Haushaltsentwurf für 2027 vorgestellt. Trotz hoher Steuerkraft reichen die Einnahmen nicht mehr aus, um die stetig steigenden Ausgaben aufzufangen.