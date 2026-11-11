Kreuznacher Millionenprojekt
Das Kurinsel-Quartier sorgt für politische Wallungen
So soll das Kurinsel-Quartier in Bad Kreuznach einmal aussehen: ein modernes, exklusives Wohnprojekt am Ufer der Nahe.
So soll das Kurinsel-Quartier in Bad Kreuznach einmal aussehen: ein modernes, exklusives Wohnprojekt am Ufer der Nahe.
Kurinsel-Quartier

Das 50-Millionen-Projekt Kurinsel-Quartier sorgt weiter für politischen Ärger. Die Gemüter haben sich noch nicht beruhigt. Nicht das Vorhaben, sondern das Vorgehen der Bauverwaltung steht dabei massiv in der Kritik.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist das größte Bauprojekt in der Bad Kreuznacher Innenstadt seit vielen Jahren. Mitten im Kurgebiet, auf dem Areal der früheren Augusta-Klinik in der Kurhausstraße, entsteht das Kurinsel-Quartier mit 97 Eigentumswohnungen. Die beiden Unternehmer Marco Mattes und Stefan Pallesch investieren dort rund 50 Millionen Euro.
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