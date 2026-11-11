Kreuznacher Millionenprojekt Das Kurinsel-Quartier sorgt für politische Wallungen Harald Gebhardt 11.11.2026, 18:00 Uhr

i So soll das Kurinsel-Quartier in Bad Kreuznach einmal aussehen: ein modernes, exklusives Wohnprojekt am Ufer der Nahe. Kurinsel-Quartier

Das 50-Millionen-Projekt Kurinsel-Quartier sorgt weiter für politischen Ärger. Die Gemüter haben sich noch nicht beruhigt. Nicht das Vorhaben, sondern das Vorgehen der Bauverwaltung steht dabei massiv in der Kritik.

Es ist das größte Bauprojekt in der Bad Kreuznacher Innenstadt seit vielen Jahren. Mitten im Kurgebiet, auf dem Areal der früheren Augusta-Klinik in der Kurhausstraße, entsteht das Kurinsel-Quartier mit 97 Eigentumswohnungen. Die beiden Unternehmer Marco Mattes und Stefan Pallesch investieren dort rund 50 Millionen Euro.







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