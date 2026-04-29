Ferien im Kreis Bad Kreuznach Das Deutschlandticket hat im Juli für Schüler Pause Sebastian Schmitt 29.04.2026, 12:00 Uhr

i Das Deutschlandticket für Schüler im Landkreis Bad Kreuznach ist im Juli 2026 laut Kreisverwaltung nicht gültig. Droht besonders armen Kindern dadurch Ausgrenzung? Sebastian Schmitt

Ferien ohne Bus: Fällt das Schülerticket im Sommer weg, droht Kindern aus armen Familien soziale Ausgrenzung. Behörden berufen sich auf rechtliche Grenzen – die Sorge um verlorene Mobilität bleibt.

Für viele Familien ist es mehr als eine technische Fußnote: Das Deutschlandticket, das Schüler über die Schülerbeförderung erhalten, ist im Juli 2026 nicht gültig. Ausgerechnet dann liegen die Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Betroffene Eltern kritisieren, dass damit gerade Kindern aus finanziell schwächeren Familien ein Stück Mobilität genommen wird.







Artikel teilen

Artikel teilen