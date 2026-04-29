Ferien im Kreis Bad Kreuznach
Das Deutschlandticket hat im Juli für Schüler Pause
Das Deutschlandticket für Schüler im Landkreis Bad Kreuznach ist im Juli 2026 laut Kreisverwaltung nicht gültig. Droht besonders
Das Deutschlandticket für Schüler im Landkreis Bad Kreuznach ist im Juli 2026 laut Kreisverwaltung nicht gültig. Droht besonders armen Kindern dadurch Ausgrenzung?
Sebastian Schmitt

Ferien ohne Bus: Fällt das Schülerticket im Sommer weg, droht Kindern aus armen Familien soziale Ausgrenzung. Behörden berufen sich auf rechtliche Grenzen – die Sorge um verlorene Mobilität bleibt.

Lesezeit 2 Minuten
Für viele Familien ist es mehr als eine technische Fußnote: Das Deutschlandticket, das Schüler über die Schülerbeförderung erhalten, ist im Juli 2026 nicht gültig. Ausgerechnet dann liegen die Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Betroffene Eltern kritisieren, dass damit gerade Kindern aus finanziell schwächeren Familien ein Stück Mobilität genommen wird.

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