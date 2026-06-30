Ein Drittel der Finanzmittel behält der Kreis. Der Rest wird nach Einwohnerzahl an die Städte und Verbandsgemeinden verteilt. Die Gelder sollen dabei in „zentrale Zukunftsbereiche“ wie Bildung, Verkehr oder Klimaschutz gesteckt werden.
Lesezeit 2 Minuten
Aus dem Sondervermögen des Bundes fließen insgesamt rund 165 Millionen Euro in den Landkreis Mainz-Bingen. Ein Drittel der Mittel bleibt im Kreishaushalt, während der restliche Betrag nach Einwohnerzahl auf die Städte und Verbandsgemeinden verteilt wird.