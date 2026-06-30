Sondervermögen des Bundes Dahin fließen 165 Millionen für den Kreis Mainz-Bingen Edgar Daudistel 30.06.2026, 11:00 Uhr

i Ein Teil des Sondervermögens des Kreises investiert die Stadt Bingen in die Sanierung der Eisweinhalle in Dromersheim. Edgar Daudistel

Ein Drittel der Finanzmittel behält der Kreis. Der Rest wird nach Einwohnerzahl an die Städte und Verbandsgemeinden verteilt. Die Gelder sollen dabei in „zentrale Zukunftsbereiche“ wie Bildung, Verkehr oder Klimaschutz gesteckt werden.

Aus dem Sondervermögen des Bundes fließen insgesamt rund 165 Millionen Euro in den Landkreis Mainz-Bingen. Ein Drittel der Mittel bleibt im Kreishaushalt, während der restliche Betrag nach Einwohnerzahl auf die Städte und Verbandsgemeinden verteilt wird.







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