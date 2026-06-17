Auch im Breitensport aktiv
Creuznacher Ruderverein feiert 150-jähriges Bestehen
Bei der offiziellen Eröffnung des Jubiläumsjahres präsentierten sich aktive udn passive Mitglieder vor dem Bootshaus an der alte
Bei der offiziellen Eröffnung des Jubiläumsjahres präsentierten sich aktive udn passive Mitglieder vor dem Bootshaus an der alten Mühlenteichbrücke, der Heimat des Rudervereins.
Jens Fink

Eine feste Größe im sportlichen wie gesellschaftlichen Leben ist der Creuznacher Ruderverein, der sein 150-jähriges Bestehen feiert. Als nächste Veranstaltung im Jubiläumsjahr steht am Samstag, 20. Juni, ab 16 Uhr „Wine on the Water“ an.  

Lesezeit 2 Minuten
Fest im sportlichen und kulturellen Leben der Stadt verankert ist der Creuznacher Ruderverein (CRV), der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert. Gegründet wurde der Verein am 1. Dezember 1876 von zwölf Kreuznacher Kaufleuten, von denen drei das Rudern in Rotterdam kennen und lieben gelernt hatten.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren