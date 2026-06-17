Eine feste Größe im sportlichen wie gesellschaftlichen Leben ist der Creuznacher Ruderverein, der sein 150-jähriges Bestehen feiert. Als nächste Veranstaltung im Jubiläumsjahr steht am Samstag, 20. Juni, ab 16 Uhr „Wine on the Water“ an.

Fest im sportlichen und kulturellen Leben der Stadt verankert ist der Creuznacher Ruderverein (CRV), der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Gegründet wurde der Verein am 1. Dezember 1876 von zwölf Kreuznacher Kaufleuten, von denen drei das Rudern in Rotterdam kennen und lieben gelernt hatten.