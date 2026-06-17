Eine feste Größe im sportlichen wie gesellschaftlichen Leben ist der Creuznacher Ruderverein, der sein 150-jähriges Bestehen feiert. Als nächste Veranstaltung im Jubiläumsjahr steht am Samstag, 20. Juni, ab 16 Uhr „Wine on the Water“ an.
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Fest im sportlichen und kulturellen Leben der Stadt verankert ist der Creuznacher Ruderverein (CRV), der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert. Gegründet wurde der Verein am 1. Dezember 1876 von zwölf Kreuznacher Kaufleuten, von denen drei das Rudern in Rotterdam kennen und lieben gelernt hatten.