Kreuznacher Nachfolger gesucht Chefs der Stadtentwässerung gehen nicht so ganz Josef Nürnberg 25.11.2026, 11:00 Uhr

i Bürgermeister Thomas Blechschmidt (links) ist froh, dass der stellvertretende Werkleiter und technische Leiter der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE), Rainer Gerlach, noch einen Tag pro Woche die BKSE unterstützen wird – obwohl er im Frühjahr in den Ruhestand geht. Auch die Kläranlage kennt er in und auswendig. Denn als er vor 34 Jahren kam, war die Kläranlage gerade erst umgebaut und die Kapazität auf 110.000 Einwohner erhöht worden. Josef Nürnberg

Die Chefs der Stadtentwässerung verlassen den Betrieb nicht so ganz: Der technischer Leiter Rainer Gerlach und der Werkleiter Walter Kuhn haben im Blick, dass es noch keine Nachfolger gibt.

Bei der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung stehen Personaländerungen an: Wenn Rainer Gerlach, stellvertretender Werkleiter und technischer Leiter, im Frühjahr planmäßig mit 65 Jahren in den Ruhestand geht, bedeutet das eine große Veränderung. Bürgermeister Thomas Blechschmidt freut sich, weil Gerlach bereits zugesagt hat, dass er zunächst einen Tag in der Woche weiterarbeiten wird.







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