Die Chefs der Stadtentwässerung verlassen den Betrieb nicht so ganz: Der technischer Leiter Rainer Gerlach und der Werkleiter Walter Kuhn haben im Blick, dass es noch keine Nachfolger gibt.
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Bei der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung stehen Personaländerungen an: Wenn Rainer Gerlach, stellvertretender Werkleiter und technischer Leiter, im Frühjahr planmäßig mit 65 Jahren in den Ruhestand geht, bedeutet das eine große Veränderung. Bürgermeister Thomas Blechschmidt freut sich, weil Gerlach bereits zugesagt hat, dass er zunächst einen Tag in der Woche weiterarbeiten wird.