Auf der B41 kam es kurz vor der Nahebrücke zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Reisebus. Rettungskräfte sicherten die Stelle – wie es dazu kam und was anschließend passierte, lesen Sie hier.
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Ein Reisebus mit einer Ausflugsklasse ist am Freitag, 10. Juli, gegen 14.30 Uhr auf der B 41 zwischen Brückes und Gensinger Straße kurz vor der Nahebrücke in Fahrtrichtung Michelin in einen Verkehrsunfall mit einem Pkw verwickelt worden. Der Pkw fuhr in die Leitplanke, die Airbags lösten aus, teilt die Feuerwehr mit.