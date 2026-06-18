Hiobsbotschaft in Lauschied
Bundeswehr stoppt Windräder wegen Sicherheitsbedenken
Im Kreis Bad Kreuznach, wie hier der Windpark Pferdsfeld, wird vielerorts Windenergie ausgebaut. Für Lauschied gab es allerdings
Im Kreis Bad Kreuznach, wie hier der Windpark Pferdsfeld, wird vielerorts Windenergie ausgebaut. Für Lauschied gab es allerdings nun eine Absage.
Silke Jungbluth-Sepp

Ein geplanter Windpark gerät ins Wanken: Die Bundeswehr stoppt vier Anlagen trotz positiver Gutachten. Vor rund einem Jahr war der Genehmigungsantrag gestellt worden. Welche Folgen hat das für das Projekt und die Region?

Lesezeit 2 Minuten
Aufgrund des Sicherheitsabstandes zu einer Kerosinpipeline der Nato und trotz positiver Risikobeurteilung des TÜV wurden vier der geplanten sieben Windenergieanlagen im Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach nach Intervention der Bundeswehr von den Genehmigungsbehörden rigoros abgelehnt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

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