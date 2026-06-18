Ein geplanter Windpark gerät ins Wanken: Die Bundeswehr stoppt vier Anlagen trotz positiver Gutachten. Vor rund einem Jahr war der Genehmigungsantrag gestellt worden. Welche Folgen hat das für das Projekt und die Region?
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Aufgrund des Sicherheitsabstandes zu einer Kerosinpipeline der Nato und trotz positiver Risikobeurteilung des TÜV wurden vier der geplanten sieben Windenergieanlagen im Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach nach Intervention der Bundeswehr von den Genehmigungsbehörden rigoros abgelehnt.