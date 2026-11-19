Julia Klöckner in Abtweiler Bürgerversammlung fordert Nahe-Glan-Spange Roswitha Kexel 19.11.2026, 16:16 Uhr

i Ortsbürgermeister Peter Michel zeigte Julia Klöckner auf einem vorläufigen Planentwurf die Streckenführung der Nahe-Glan-Spange auf. Roswitha Kexel

Anwohner und Politiker in Abtweiler drängen auf die Nahe‑Glan‑Spange, um Dörfer vom Schwerlastverkehr zu entlasten. Bei einer Bürgerversammlung forderte man gebündelte Stimmen – jetzt will man in Mainz Gehör finden.

„Wir müssen unsere Stimmen bündeln und in Mainz lauter werden, damit unser Anliegen im Bund ankommt. Der Anfang ist gemacht, jetzt muss es weitergehen.“ So lautete der Tenor der Bürgerversammlung mit der CDU-Wahlkreisabgeordneten und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner im Bürgerhaus Abtweiler.







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