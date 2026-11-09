Diskussion in Gensingen
Bürgerliste moniert fehlende Beteiligung der Gemeinde
Gensingen, Pierre-de-Bresse-Platz, Foto: Edgar Daudistel
Gensingen, Pierre-de-Bresse-Platz, Foto: Edgar Daudistel
Edgar Daudistel

Im Gensinger Gemeinderat entbrannte eine Debatte um die Verteilung der Gelder aus dem Sondervermögen. Kritisiert wurde unter anderem, dass die Ortsgemeinden kein Mitspracherecht gehabt hätten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Verteilung der Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes sorgte im Gemeinderat Gensingen für Diskussionen. Die Bürgerliste hatte einen Beratungsantrag gestellt und kritisierte, dass die Ortsgemeinden bei der Entscheidung über die Verwendung der Mittel nicht unmittelbar beteiligt worden seien.
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