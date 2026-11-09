Diskussion in Gensingen Bürgerliste moniert fehlende Beteiligung der Gemeinde Edgar Daudistel 09.11.2026, 18:00 Uhr

i Gensingen, Pierre-de-Bresse-Platz, Foto: Edgar Daudistel Edgar Daudistel

Im Gensinger Gemeinderat entbrannte eine Debatte um die Verteilung der Gelder aus dem Sondervermögen. Kritisiert wurde unter anderem, dass die Ortsgemeinden kein Mitspracherecht gehabt hätten.

Die Verteilung der Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes sorgte im Gemeinderat Gensingen für Diskussionen. Die Bürgerliste hatte einen Beratungsantrag gestellt und kritisierte, dass die Ortsgemeinden bei der Entscheidung über die Verwendung der Mittel nicht unmittelbar beteiligt worden seien.







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