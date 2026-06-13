Sanierungen in Kirn Brückenerneuerung der L182 trifft Schüler und Pendler Sebastian Schmitt 13.06.2026, 19:00 Uhr

i Busse, Autos und Fußgänger nutzen die alte L-182-Brücke noch täglich – bald soll sie dem Neubau weichen. Sebastian Schmitt

Auf gleich zwei größere Brückenbaustellen müssen sich die Kirner einrichten: Neben dem Neubau der Eisenbahnbrücke über den Hahnenbach wird auch die Betonbrücke nahe des Möbelhauses Jysk neu errichtet.

Auf die Bürger der Stadt Kirn kommen in den nächsten Monaten gleich zwei große Brückenbaustellen zu. Während bereits seit Längerem die Pläne für den Neubau der Eisenbahnbrücke über den Hahnenbach bekannt sind, wurde nun ein weiteres bedeutendes Infrastrukturprojekt angekündigt: Auch die Brücke der Landesstraße 182 in der Kallenfelser Straße wird komplett abgerissen und neu errichtet.







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