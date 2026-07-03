Feuerwehr stoppt Flammen
Brand auf Balkon in Bad Kreuznach schnell gelöscht
In Flammen stand am Donnerstagnachmittag ein Balkon in der Töpferstraße Bad Kreuznach.
In Flammen stand am Donnerstagnachmittag ein Balkon in der Töpferstraße Bad Kreuznach.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Auf einem Balkon in der Töpferstraße in Bad Kreuznach bricht am Donnerstagnachmittag ein Feuer aus, Rauch zieht in die Wohnung. Die Feuerwehr greift schnell ein und verhindert Schlimmeres; alle Bewohner bleiben unverletzt.

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In der Töpferstraße hat es am Donnerstag, 2. Juli, gegen 15.15 Uhr auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt, berichtet die Feuerwehr Bad Kreuznach. Den Notruf setzten Anwohner ab. Der Balkon stand in Flammen. Die Scheiben waren bereits geplatzt, sodass Rauch in die Wohnung eindrang.

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