Begegnung in Dorsheim Bischof Ackermann spricht „Olli im Rolli“ Mut zu Dieter Ackermann 04.06.2026, 19:00 Uhr

i Der Trierer Bischof Stefan Ackermann besuchte in Dorsheim "Olli im Rolli". Dieter Ackermann

Das ließ sich der Trierer Bischof Stefan Ackermann nicht nehmen: Er legte einen Stopp in Dorsheim ein und traf sich mit dem Rollstuhlfahrer „Olli“ Bialy, um ihm Mut zuzusprechen.

Hoher Besuch in der Gemeinde am Rande des Trollbachtales: Der Trierer Bischof Stefan Ackermann hat den vom Schicksal schwer getroffenen Oliver „Olli" Bialy besucht, sich lange mit ihm unterhalten, mit ihm gebetet und ihm Mut zugesprochen. Bialy, an den Rollstuhl gefesselt, und der Bischof kennen sich von mehreren kirchlichen Begegnungen her.







Artikel teilen

Artikel teilen