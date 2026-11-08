proBIERfest in Simmertal Biergenuss und Geburtstagsständchen beim VfL Sebastian Schmitt 08.11.2026, 17:00 Uhr

i Mit rund 20 Gästen feierte Fabienne Meinert (vorne, mit Geburtstagsschärpe) in ihren Geburtstag hinein. Unter den Gratulanten waren auch ihre Eltern Michael und Cathrin Kettern sowie ihre beiden Schwestern. Sebastian Schmitt

Das proBIERfest lockte wieder zahlreiche Besucher nach Simmertal – Gebräue aus aller Welt konnten verkostet werden.

Mehr als 80 Biersorten, eine liebevoll dekorierte Halle und ein Geburtstagsständchen um Mitternacht: Das Simmertaler proBIERfest lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die VfL-Turnhalle. Allerdings machte sich am Samstagabend die Konkurrenz durch mehrere Veranstaltungen in der Umgebung bemerkbar, darunter die nur drei Kilometer entfernte 90er-Party in Merxheim.







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