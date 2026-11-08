Das proBIERfest lockte wieder zahlreiche Besucher nach Simmertal – Gebräue aus aller Welt konnten verkostet werden.
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Mehr als 80 Biersorten, eine liebevoll dekorierte Halle und ein Geburtstagsständchen um Mitternacht: Das Simmertaler proBIERfest lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die VfL-Turnhalle. Allerdings machte sich am Samstagabend die Konkurrenz durch mehrere Veranstaltungen in der Umgebung bemerkbar, darunter die nur drei Kilometer entfernte 90er-Party in Merxheim.