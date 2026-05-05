Kein Ministerposten in Mainz Bettina Dickes will Bad Kreuznacher Landrätin bleiben Marian Ristow 05.05.2026, 14:52 Uhr

i Bettina Dickes bleibt Landrätin. Einen Wechsel nach Mainz schließt sie aus. Rainer Gräff

Bettina Dickes macht unmissverständlich klar: Sie bleibt im Landkreis. Gerüchte um einen Wechsel in die Landespolitik hielten sich hartnäckig – auch ein anderer Bad Kreuznacher rückt nun ins Rampenlicht. Was steckt hinter den Spekulationen?

Die Spekulationen waren da, die Gerüchteküche brodelte: Wird Bettina Dickes (CDU) die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin? Die Antwort darauf könnte kaum deutlicher ausfallen: „Ich verspreche, dass ich Landrätin bleibe“, sagt Dickes auf Anfrage dieser Zeitung.







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