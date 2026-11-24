Wie geht es weiter nach dem nächtlichen Teilabriss des Gebäudes Untergasse 56? Der Hausbesitzer, der nicht in Meisenheim wohnt, soll sich am Wochenende selbst ein Bild von der Situation gemacht haben.
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Was passiert nach dem nächtlichen Teilabriss nun mit den Trümmern des Gebäudes Untergasse 56? Wie sieht es mit der Standfestigkeit der beiden Nachbarhäuser Untergasse 58 und Thayn'sches Haus aus? Einige Fragen kreisen um das Abbruchhaus in der Altstadt, das mit Bauzaunelementen gesichert ist.