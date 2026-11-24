Nach Meisenheimer Nachteinsatz Besitzer des Abrisshauses hat Architekten beauftragt Roswitha Kexel 24.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Wehrleute und später auch die THW Fachgruppe Räumen gingen mit Bedacht und wohlüberlegt beim Einsatz vor. Dieser erfolgte im Auftrag der Baubehörde der Kreisverwaltung. Roswitha Kexel

Wie geht es weiter nach dem nächtlichen Teilabriss des Gebäudes Untergasse 56? Der Hausbesitzer, der nicht in Meisenheim wohnt, soll sich am Wochenende selbst ein Bild von der Situation gemacht haben.

Was passiert nach dem nächtlichen Teilabriss nun mit den Trümmern des Gebäudes Untergasse 56? Wie sieht es mit der Standfestigkeit der beiden Nachbarhäuser Untergasse 58 und Thayn'sches Haus aus? Einige Fragen kreisen um das Abbruchhaus in der Altstadt, das mit Bauzaunelementen gesichert ist.







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