Kreuznacher Feierabendmarkt Bei der Hitze sind die Weinschorlen der Renner 26.06.2026, 18:00 Uhr

i Bei kühlen Getränken fühlten sich diese Besucher sichtlich wohl. Jens Fink

Sommerliche Temperaturen und gesellige Atmosphäre: Auf dem Kreuznacher Feierabendmarkt zieht besonders eine Erfrischung die Massen an, und viele kulinarische Höhepunkte wurden geboten.

Auch in diesem Jahr erfreute sich der Feierabendmarkt großer Beliebtheit. Aufgrund der extremen Temperaturen fanden sich die meisten Besucher an diesem Donnerstag allerdings nicht schon ab 16, sondern erst ab 18 Uhr auf dem Kornmarkt ein, um miteinander zu feiern und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.







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