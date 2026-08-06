Vor Wochen feierten Bad Sobernheim und Meisenheim Kirmes. Doch zwei Bands, die bei den Festen für Stimmung sorgten, warten noch immer auf ihre Gage von Festwirt Justin Braun.
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Die Band Sturmfrei sorgte Ende Juni bei der Bad Sobernheimer Johanniskerb am Kirmesmontag vier Stunden lang für Stimmung, und die Woche drauf in Meisenheim beim Heimbacher Brunnenfest am Samstagabend. Auf die vertraglich mit Festwirt Justin Braun vereinbarte Gage warten die Musiker allerdings bis heute, berichtet Kevin Manthei, dessen Frau Lara die Band aus Bernkastel an der Mosel leitet.