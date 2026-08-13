Bad Sobernheim und Meisenheim Band Sturmfrei wartet noch immer auf Gage Silke Jungbluth-Sepp 13.08.2026, 11:51 Uhr

i Am ersten Juliwochenende feierte Meisenheim das Heimbacher Brunnenfest. Doch die Band Sturmfrei wartet bis heute auf ihre Gage. Die Frantic-Musiker haben diese Woche mit langer Verspätung ihr Geld bekommen. Roswitha Kexel

Die einen freuen sich, die anderen warten auch nach Wochen immer noch auf ihr Geld. Der Organisator von Johanniskirmes und Brunnenfest hatte Zahlungen an die beiden Bands Sturmfrei und Frantic angekündigt, doch nur eine hat inzwischen Geld bekommen.

Die Erleichterung ist Musiker Peter Homberg anzuhören: Am Dienstag ist bei seiner Band Frantic endlich das Honorar für den Auftritt beim Heimbacher Brunnenfest in Meisenheim eingegangen. Darauf hatte die Gruppe seit Anfang Juli gewartet, und war – wie berichtet – immer wieder von Veranstalter Justin Braun vertröstet worden.







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