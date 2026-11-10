Dauerbaustelle Verkehr Bahnhof Bad Münster: Bauarbeiten machen Pause bis März Lena Reuther 10.11.2026, 08:00 Uhr

i Im Moment fahren Züge über Gleis 3 und 4. Im März 2027 sollen dann dort die Bauarbeiten weitergehen und die Züge über Gleis 1 und 2 fahren. Lena Reuther

Der Bahnhof Bad Münster wird barrierefrei. Ende Dezember folgt eine Winterpause, anschließend starten die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt.

Der barrierefreie Ausbau sowie die Modernisierung des Bahnhofs in Bad Münster am Stein laufen auf Hochtouren. Aktuell befindet sich die Deutsche Bahn (DB InfraGO AG), die das Projekt dem Bund, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Zweckverband und der Stadt Bad Kreuznach durchführt, noch im ersten Bauabschnitt, der im Dezember fertiggestellt werden soll, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.







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