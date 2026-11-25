Familienbetrieb in Martinstein Bäckerei Fickinger will Tradition und Trends verbinden Sebastian Schmitt 25.11.2026, 09:00 Uhr

i Das traditionelle Bauernbrot gehört seit rund 30 Jahren zum Sortiment der Familienbäckerei und wird nach bewährter Rezeptur hergestellt. Sebastian Schmitt

Das Familienunternehmen kann auf eine langjährige Tradition blicken. Wie haben sich die Geschmäcker im Laufe der Zeit verändert? Eine Geschichte über eine geviertelte Fleischwurst und die Geburtsstunde des belegten Brötchens to go.

„Tradition und Fortschritt – das Verhältnis muss stimmen“, sagt Bäckermeister Jens Fickinger. Während der Familienbetrieb mit seinen 14 neuen Kundenparkplätzen in die Zukunft investiert, setzt er in der Backstube weiterhin auf Altbewährtes, verbindet dieses zugleich mit neuen Ideen.







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