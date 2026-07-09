Die Resonanz auf das gemeinsame Kerbefest in Bad Münster hat die Kerbegemeinschaft vollkommen zufriedengestellt. Es wird aber angedacht, etwas zu straffen – und Ortsvorsteherin Ensminger-Busse schlägt eine Verkürzung vor.
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Die „Naheuferkerb“ sei erfolgreich verlaufen, betont Susanne Grünewald, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Kerbegemeinschaft Bad Münster am Stein-Ebernburg“.Die Konzeption, eine gemeinsame Kirmes für die Menschen aus beiden Bereichen des Stadtteils durchzuführen, sei grundsätzlich aufgegangen, bilanziert Grünewald.