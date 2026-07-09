Neue Ideen für Naheuferfest Bad Münsterer Kerbegemeinschaft ist voll zufrieden Jens Fink 09.07.2026, 16:15 Uhr

i Spektakuläre Schaueinlagen zeigten die Haidong Gumdo-Schwertkämpfer vom TV Ebernburg. Jens Fink

Die Resonanz auf das gemeinsame Kerbefest in Bad Münster hat die Kerbegemeinschaft vollkommen zufriedengestellt. Es wird aber angedacht, etwas zu straffen – und Ortsvorsteherin Ensminger-Busse schlägt eine Verkürzung vor.

Die „Naheuferkerb“ sei erfolgreich verlaufen, betont Susanne Grünewald, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Kerbegemeinschaft Bad Münster am Stein-Ebernburg“. Die Konzeption, eine gemeinsame Kirmes für die Menschen aus beiden Bereichen des Stadtteils durchzuführen, sei grundsätzlich aufgegangen, bilanziert Grünewald.







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