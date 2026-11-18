Rund ein halbes Jahr sind Diler und Tarkan Kalo Pächter des städtischen Freizeitgeländes auf dem Kuhberg. Gleichzeitig betreiben sie dort das Café Knusperglück. Nun ziehen die beiden Bilanz.
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Seit rund sechs Monaten sind Diler und Tarkan Kalo Pächter des städtischen Freizeitgeländes auf dem Kuhberg. Am 1. Mai haben sie zudem dort das Café Knusperglück eröffnet. „ Wir waren oft mit Freunden und Familie hier oben und das hat uns immer gefehlt“, erklärt Diler Kalo im Mai die Motivation für die Eröffnung.