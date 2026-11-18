Wirtschaft im Blick Bad Kreuznacher Pächter ziehen auf dem Kuhberg Bilanz Lena Reuther 18.11.2026, 11:00 Uhr

i Tarkan Kalo leitet gemeinsam mit seiner Frau Diler das Café Knusperglück auf dem Kuhberg. Die beiden sind seit dem Frühjahr die Pächter des städtischen Freizeitgeländes. Nun ziehen sie eine erste Bilanz. Lena Reuther

Rund ein halbes Jahr sind Diler und Tarkan Kalo Pächter des städtischen Freizeitgeländes auf dem Kuhberg. Gleichzeitig betreiben sie dort das Café Knusperglück. Nun ziehen die beiden Bilanz.

Seit rund sechs Monaten sind Diler und Tarkan Kalo Pächter des städtischen Freizeitgeländes auf dem Kuhberg. Am 1. Mai haben sie zudem dort das Café Knusperglück eröffnet. „ Wir waren oft mit Freunden und Familie hier oben und das hat uns immer gefehlt“, erklärt Diler Kalo im Mai die Motivation für die Eröffnung.







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