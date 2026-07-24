NaheChill in der Stadt Bad Kreuznacher genießen Wein am Nachmittag an der Nahe 24.07.2026, 15:57 Uhr

i Mit den Brückenhäusern im Hintergrund und dem Mühlenteich an der Seite haben sich die Veranstalter von NaheChill ein schönes Plätzchen für Entspannung ausgesucht. Thien Pham

Das zweite Mal konnten die Besucher an der Kurhausstraße am Donnerstag Zeit für sich nehmen und bei einem Gläschen Wein entspannen. Das Event im Schatten der Platanen am Mühlenteich kam wieder gut an. Und das Wetter hielt.

Livemusik spielt im Hintergrund, am Bad Kreuznacher Mühlenteich unter den Platanen entsteht ein lockeres Urlaubsgefühl, dazu kommen Wein- und Essstände: All das wurde beim NaheChill-Event am Donnerstagnachmittag, 23. Juli, angeboten. Veranstaltet wird das Festival zwischen 16 und 20 Uhr von der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT), der Wirtschaftsförderung Bad Kreuznach sowie Weinland Nahe.







Artikel teilen

Artikel teilen