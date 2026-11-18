Dauerbaustelle Verkehr Bad Kreuznacher Badewörth ist bald voll unterkellert Robert Neuber 18.11.2026, 09:00 Uhr

i Die Augusta-Klinik ist Geschichte, es entstehen neue Wohnungen auf dem Badewörth – inklusive Tiefgarage. Marian Ristow

Mit dem Neubau auf dem Augusta-Gelände wird es eine weitere Tiefgarage auf der Kurinsel geben. Das ist bemerkenswert, wenn man sich die einst gegen eine Unterkellerung geführten, heftigen Debatten in Erinnerung ruft...

Es gibt in der Stadt Bad Kreuznach durchaus verquere Entwicklungen. Man erinnere sich an die frühen Neunziger-Jahre, als ausgerechnet der verstorbene Namensgeber des heutigen Kurhaus-Parkplatzes, nämlich Oberbürgermeister Rolf Ebbeke (CDU), hier eine Tiefgarage entstehen lassen wollte.







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