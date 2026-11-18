Mit dem Neubau auf dem Augusta-Gelände wird es eine weitere Tiefgarage auf der Kurinsel geben. Das ist bemerkenswert, wenn man sich die einst gegen eine Unterkellerung geführten, heftigen Debatten in Erinnerung ruft...
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Es gibt in der Stadt Bad Kreuznach durchaus verquere Entwicklungen. Man erinnere sich an die frühen Neunziger-Jahre, als ausgerechnet der verstorbene Namensgeber des heutigen Kurhaus-Parkplatzes, nämlich Oberbürgermeister Rolf Ebbeke (CDU), hier eine Tiefgarage entstehen lassen wollte.