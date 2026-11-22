Internationaler Aktionstag Bad Kreuznach fordert Kinderrechte ein Josef Nürnberg 22.11.2026, 15:00 Uhr

i Lautstark zogen die Kinder, die der Kinderschutzbund Bad Kreuznach betreut Freitag anlässlich des Internationalen Tag der Kinderrechte durch die Fußgängerzone Bad Kreuznach. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Mit Trommeln und Transparenten zogen Kinder des Knallfrosch-Clubs durch die Kreuznacher Innenstadt und forderten ihre Rechte ein. Doch hinter dem Protest steckt ein ernster Anlass: Kinder leiden hier noch immer unter Gewalt.

Lautstark zogen am Freitag zum Internationalen Tag der Kinderrechte die Kinder des „Knallfrosch-Clubs“ des Kinderschutzbundes (KSB) mit ihren Eltern durch die Kreuznacher Fußgängerzone und forderten ihre Kinderrechte ein. Der Ursprung des Aktionstages liegt in der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention am Montag, 20.







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