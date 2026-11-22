Mit Trommeln und Transparenten zogen Kinder des Knallfrosch-Clubs durch die Kreuznacher Innenstadt und forderten ihre Rechte ein. Doch hinter dem Protest steckt ein ernster Anlass: Kinder leiden hier noch immer unter Gewalt.
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Lautstark zogen am Freitag zum Internationalen Tag der Kinderrechte die Kinder des „Knallfrosch-Clubs“ des Kinderschutzbundes (KSB) mit ihren Eltern durch die Kreuznacher Fußgängerzone und forderten ihre Kinderrechte ein. Der Ursprung des Aktionstages liegt in der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention am Montag, 20.