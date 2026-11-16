In Bad Kreuznacher Kirche Backdoor begeistert mit Akustikrocksongs und Lichtshow Jens Fink 16.11.2026, 10:17 Uhr

i Mit ihrem mitreißenden Akustik-Sound begeisterte die Gruppe Backdoor in der Heilig-Kreuz-Kirche. Jens Fink

Die Musiker von Backdoor haben wieder zahlreiche Zuschauer in die Kreuzkirche gelockt. Der Mix aus Songs und eindrucksvollen Lichtinstallationen begeisterte.

Mit klassischen Rocksongs, die sie auf ihre eigene, originelle Art im melodischen Akustiksound präsentiert, begeistert die Gruppe Backdoor seit Jahren eine große Fangemeinde. Auch bei ihrem jüngsten, fulminanten Auftritt überzeugten die Musiker mit gelungenen Arrangements, die sie mit spektakulären Lichtinstallationen begleiteten.







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