In Bad Kreuznacher Kirche
Backdoor begeistert mit Akustikrocksongs und Lichtshow
Mit ihrem mitreißenden Akustik-Sound begeisterte die Gruppe Backdoor in der Heilig-Kreuz-Kirche.
Mit ihrem mitreißenden Akustik-Sound begeisterte die Gruppe Backdoor in der Heilig-Kreuz-Kirche.
Jens Fink

Die Musiker von Backdoor haben wieder zahlreiche Zuschauer in die Kreuzkirche gelockt. Der Mix aus Songs und eindrucksvollen Lichtinstallationen begeisterte.

Lesezeit 1 Minute
Mit klassischen Rocksongs, die sie auf ihre eigene, originelle Art im melodischen Akustiksound präsentiert, begeistert die Gruppe Backdoor seit Jahren eine große Fangemeinde. Auch bei ihrem jüngsten, fulminanten Auftritt überzeugten die Musiker mit gelungenen Arrangements, die sie mit spektakulären Lichtinstallationen begleiteten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren