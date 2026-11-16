Die Musiker von Backdoor haben wieder zahlreiche Zuschauer in die Kreuzkirche gelockt. Der Mix aus Songs und eindrucksvollen Lichtinstallationen begeisterte.
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Mit klassischen Rocksongs, die sie auf ihre eigene, originelle Art im melodischen Akustiksound präsentiert, begeistert die Gruppe Backdoor seit Jahren eine große Fangemeinde. Auch bei ihrem jüngsten, fulminanten Auftritt überzeugten die Musiker mit gelungenen Arrangements, die sie mit spektakulären Lichtinstallationen begleiteten.