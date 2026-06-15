Projekt jetzt abgeschlossen
Azubis brauen ihr eigenes Kirner Bier
Annabell Wolter, Marie Alt, Laurin Berg und Niels Cieplick stoßen im Sudhaus der Kirner Privatbrauerei auf ihr erstes eigenes Az
Annabell Wolter, Marie Alt, Laurin Berg und Niels Cieplick stoßen im Sudhaus der Kirner Privatbrauerei auf ihr erstes eigenes AzuBier an.
Sebastian Schmitt

Es ist ein ganz besonders Bier, das es so noch nicht gab: Vier Auszubildende bei der Kirner Privatbrauerei haben ein eigenes Bier entwickelt und gebraut. Na dann Prost!

Lesezeit 2 Minuten
Vier junge Leute, ein Sud und keine zweite Chance: Mit dem „AzuBier #1 2026“ haben Auszubildende der Kirner Privatbrauerei erstmals ein eigenes Bier entwickelt, gebraut und bis zur Vermarktung begleitet. Am Freitagabend feierten Annabell Wolter, Marie Alt, Niels Cieplick und Laurin Berg auf dem Brauereihof den Abschluss ihres Projekts – mit Führung, Fassanstich und einer Verkostung, bei der die Gäste bewusst prüfen sollten.

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Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

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