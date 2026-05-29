Ingenieur aus Bad Kreuznach Axel Mohr hilft, Mega-Teleskop in den Anden zu bauen Norbert Krupp 29.05.2026, 11:00 Uhr

i Alex Mohr präsentiert in seinem Ingenieurbüro, auf dem er an leistungsfähigen Computern mit dem Siemens NX CAD-Programm verschiedene Anlagen konstruiert, eine Zukunftsansicht des „Giant Magellan Telescope“, das im chilenischen Bergland gebaut wird. Norbert Krupp

Internationale Projekte sind für Axel Mohr alltäglich. Der Ingenieur aus Bad Kreuznach unterstützt die Entwicklung und Realisierung von außergewöhnlichen Anlagen. Aktuell arbeitet er am „Giant Magellan Teleskop“ in der Atacama-Wüste.

Auf dem 2300 Meter hohen Berg Las Campanas in der chilenischen Atacama-Wüste entsteht gerade das „Giant Magellan Telescope“ (GMT). Der engere Kern der Planer, die dieses mehr als 1000 Tonnen schwere Projekt vorantreiben, besteht aus wenigen Ingenieuren im Team des Raumfahrtkonzerns OHB – einer davon ist Axel Mohr aus Bad Kreuznach.







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