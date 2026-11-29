Unfall auf K 80 bei Traisen Autofahrerin prallt wegen Handy an Baum 29.11.2026, 16:40 Uhr

i Symbolfoto Polizei Soeren Stache/dpa

Auf der K 80 kam es am Sonntag zu einem Unfall: Eine Fahrerin wurde leicht verletzt und die Straße kurz gesperrt. Offenbar sollte das Handy bei der Orientierung helfen, führte aber zu einer folgenschweren Ablenkung.

Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Sonntag, 29. November, gegen einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 10.43 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der K 80 vom Rotenfels kommend in Richtung Traisen unterwegs.







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