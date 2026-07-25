Freilichtmuseum Bad Sobernheim Ausstellung zeigt, wie Pfälzer auch nach Irland kamen Wilhelm Meyer 25.07.2026, 14:00 Uhr

i Währen vorn die Musik spielte tummelte man sich dort, wo es das Guinnes gab Wilhelm Meyer

„Irische Pfälzer Geschichte“ heißt eine Wanderausstellung, die noch bis 15. August im Bad Sobernheimer Freilichtmuseum zu sehen ist. Sie beleuchtet die ähnliche Geschichte von Vertreibung und Flucht durch Hunger, krieg und religiöser Verfolgung.

Hunger, Krieg und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft waren es, die im Jahre 1709 Tausende von Pfälzern ihre Heimat verlassen ließen. Die „Irische Pfälzer Geschichte“ heißt eine kleine Wanderausstellung, die im Bad Sobernheimer Freilichtmuseum zu sehen ist.







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