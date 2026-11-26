Hangsicherung in Sobernheim Außengelände der Kita Leinenborn soll sicherer werden Silke Jungbluth-Sepp 26.11.2026, 06:00 Uhr

i Der Hang auf dem Außengelände der Kita Leinenborn ist ins Rutschen gekommen und soll stabilsiert werden. Silke Jungbluth-Sepp

Der Sobernheimer Stadtrat hat Geld für die Planung der Hangsicherung und anderer „sicherheitsrelevanter“ Projekte auf dem Außengelände der Kita Leinenborn freigegeben. Zudem sollen Straßen geflickt werden.

Lange wurde diskutiert, nun wird es langsam konkret: Der Stadtrat hat die Planungsarbeiten zur Hangsicherung für die Bad Sobernheimer Kita Leinenborn in Auftrag gegeben. Für rund 17.500 Euro übernimmt das Ingenieurbüro Bickmann den Auftrag. Ziel ist es, den steilen Hang auf dem Kita-Freigelände zu sichern.







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