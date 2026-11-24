Mediziner stammt aus Odernheim Augenarzt untersucht mehr als 500 Kinder in El Salvador Norbert Krupp 24.11.2026, 17:00 Uhr

i Christian Scheibt stammt aus Odernheim und ist Augenarzt. In El Slavador untersuchte er zahlreiche kleine Patienten, die im Kinderdorf „Sagrada Familia“ leben. Vincent Lischke/nph Kinderhilfe Lateinamerika. Vincent Lischke

Der aus Odernheim stammende Augenarzt Christian Scheib (57) ist von einem Hilfseinsatz in Mittelamerika zurück. In El Salvador untersuchte und behandelte er zusammen mit einem befreundeten Oberarzt mehr als 500 Kinder sowie Erwachsene.

Der aus Odernheim stammende Augenarzt Dr. Christian Scheib (57) ist von einem ehrenamtlichen Hilfseinsatz in Mittelamerika zurück: In El Salvador untersuchte und behandelte er zusammen mit einem befreundeten Oberarzt mehr als 500 Kinder sowie Erwachsene, die nun teilweise mit Brillen versorgt oder, soweit erforderlich, ärztlich behandelt werden sollen.







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