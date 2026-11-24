Der aus Odernheim stammende Augenarzt Christian Scheib (57) ist von einem Hilfseinsatz in Mittelamerika zurück. In El Salvador untersuchte und behandelte er zusammen mit einem befreundeten Oberarzt mehr als 500 Kinder sowie Erwachsene.
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Der aus Odernheim stammende Augenarzt Dr. Christian Scheib (57) ist von einem ehrenamtlichen Hilfseinsatz in Mittelamerika zurück: In El Salvador untersuchte und behandelte er zusammen mit einem befreundeten Oberarzt mehr als 500 Kinder sowie Erwachsene, die nun teilweise mit Brillen versorgt oder, soweit erforderlich, ärztlich behandelt werden sollen.