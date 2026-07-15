Street Food in Bad Kreuznach Andreas Schnorrenberger wirbt um Verständnis für Preise Thien Pham 15.07.2026, 16:48 Uhr

i Unter den Platanenen der Kurhausstraße am Mühlenteich genossen die Gäste das kulinarische Angebot am vergangenen Wochenende. Josef Nürnberg. Josef nürnberger

Vom 10. Juli bis zum 12. Juli konnte man an der Kurhausstraße mit etwa 25 Getränke- und Foodtrucks neue Länder kennenlernen. Gelegen am Naheufer war es das zehnte Mal, dass die Veranstaltung stattgefunden hat.

Egal, ob man Tacos oder Burger essen wollte, das Street-Food-Festival in Bad Kreuznach (offiziell: Street Food Experience) war am Wochenende mit seinen verschiedenen Foodtrucks oder Ständen ein Angebot für die ganze Familie. Abgerundet von Musik und dem schönen Ambiente unter den Platanen der Kurhausstraße war das Urlaubsfeeling gesichert.







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