Attacke in Bad Kreuznach Analyse fertig: AfD-Stand mit Chlorphenol begossen Marian Ristow 20.11.2026, 13:35 Uhr

i Einsatzkräfte am Ort des Geschehens: Nach der Attacke auf den AfD-Stand in Bad Kreuznach untersucht die Polizei die Umstände – Rettungskräfte sind vor Ort. Nelson Prieß/AfD

Attacke auf AfD-Stand in Bad Kreuznach: Die Ermittlungen laufen, der Tatverdächtige schweigt. Kriminaltechniker prüfen die Flüssigkeit und Zeugen werden vernommen – viele Fragen zur Tat sind noch offen.

Bei einer Attacke auf einen Infostand der AfD in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone sind Anfang September neun Menschen leicht verletzt worden. Aus einem Fenster oberhalb des Standes war eine Flüssigkeit auf den Stand gekippt worden. Nun ist zweifelsfrei klar, um welche Flüssigkeit es sich dabei handelte.







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