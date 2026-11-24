Lichterfest lockte Besucher an Am neuen Tierheim-Standort in Kirn wird schon gefeiert Sebastian Schmitt 24.11.2026, 08:00 Uhr

i Große Freude bei den Verantwortlichen des Tierheims: Das erste Lichterfest am neuen Standort wurde dank zahlreicher Helfer und Besucher zu einem gelungenen Auftakt. Sebastian Schmitt

Das erste Lichterfest am neuen Standort des Kirner Tierheims „Auf dem Loh“ verwandelte das Gelände in einen stimmungsvollen Treffpunkt. Die Erlöse fließen in das Tierheim.

Funkelnde Lichter, liebevoll geschmückte Stände und der Duft frisch gebackener Zimtwaffeln: Das erste Lichterfest am neuen Standort des Kirner Tierheims „Auf dem Loh“ verwandelte das Gelände am Samstag in einen stimmungsvollen Treffpunkt. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um in gemütlicher Atmosphäre zusammenzukommen und gleichzeitig den Tierschutzverein zu unterstützen.







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