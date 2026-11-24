Das erste Lichterfest am neuen Standort des Kirner Tierheims „Auf dem Loh“ verwandelte das Gelände in einen stimmungsvollen Treffpunkt. Die Erlöse fließen in das Tierheim.
Lesezeit 1 Minute
Funkelnde Lichter, liebevoll geschmückte Stände und der Duft frisch gebackener Zimtwaffeln: Das erste Lichterfest am neuen Standort des Kirner Tierheims „Auf dem Loh“ verwandelte das Gelände am Samstag in einen stimmungsvollen Treffpunkt. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um in gemütlicher Atmosphäre zusammenzukommen und gleichzeitig den Tierschutzverein zu unterstützen.