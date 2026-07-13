Vor historischer Kulisse spielten die „Jedermann Spielleut“ Hoffmannsthals „Jedermann“ als Freiluftaufführung vor der Bad Sobernheimer Matthiaskirche. Eine reizvolle Idee, die gut ankam.
Lesezeit 3 Minuten
Da waren die Mitglieder des Kulturforums selbstverständlich sofort interessiert, als der Leiter der „Jedermann Spielleut“, Karl-Arthur Reinshagen, anbot, Hoffmannsthals „Jedermann“ als Freilichtaufführung in Bad Sobernheim zu spielen. „Ein bekannter Titel und zwölf Mitwirkende – das hatten wir als Kulturforum noch nie im Angebot“, so Vorsitzender Uwe Engelmann.