Theater in Bad Sobernheim Akteure spielen „Jedermann“ vor historischer Kulisse Wilhelm Meyer 13.07.2026, 14:53 Uhr

i Noch feiert die Gesellschaft: Das Stück "Jedermann" von Hoffmannsthal kam als Freiluftaufführung gut an. Wilhelm Meyer

Vor historischer Kulisse spielten die „Jedermann Spielleut“ Hoffmannsthals „Jedermann“ als Freiluftaufführung vor der Bad Sobernheimer Matthiaskirche. Eine reizvolle Idee, die gut ankam.

Da waren die Mitglieder des Kulturforums selbstverständlich sofort interessiert, als der Leiter der „Jedermann Spielleut“, Karl-Arthur Reinshagen, anbot, Hoffmannsthals „Jedermann“ als Freilichtaufführung in Bad Sobernheim zu spielen. „Ein bekannter Titel und zwölf Mitwirkende – das hatten wir als Kulturforum noch nie im Angebot“, so Vorsitzender Uwe Engelmann.







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