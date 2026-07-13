Theater in Bad Sobernheim
Akteure spielen „Jedermann“ vor historischer Kulisse
Noch feiert die Gesellschaft: Das Stück "Jedermann" von Hoffmannsthal kam als Freiluftaufführung gut an.
Noch feiert die Gesellschaft: Das Stück "Jedermann" von Hoffmannsthal kam als Freiluftaufführung gut an.
Wilhelm Meyer

Vor historischer Kulisse spielten die „Jedermann Spielleut“ Hoffmannsthals „Jedermann“ als Freiluftaufführung vor der Bad Sobernheimer Matthiaskirche. Eine reizvolle Idee, die gut ankam.

Lesezeit 3 Minuten
Da waren die Mitglieder des Kulturforums selbstverständlich sofort interessiert, als der Leiter der „Jedermann Spielleut“, Karl-Arthur Reinshagen, anbot, Hoffmannsthals „Jedermann“ als Freilichtaufführung in Bad Sobernheim zu spielen. „Ein bekannter Titel und zwölf Mitwirkende – das hatten wir als Kulturforum noch nie im Angebot“, so Vorsitzender Uwe Engelmann.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren