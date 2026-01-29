Suche erfolglos abgebrochen 63-Jähriger stürzte in die Nahe bei Bad Sobernheim Cordula Kabasch 29.01.2026, 17:56 Uhr

i Die Nahe flußabwärts der Unglücksstelle in Höhe der Brücke nach Meddersheim. Hier fiel ein 63-Jähriger in die eiskalte Strömung. Jörg Dindorf/Team Medien

Tragischer Unfall im Industriegebiet bei Bad Sobernheim: Dort fiel ein 63-jähriger Mann bei Grünschnittarbeiten in die Nahe. Bis zum Ende des Sucheinsatzes konnte er nicht gefunden werden.

Gegen 10.45 Uhr ist am Mittwoch im Industriegebiet Bad Sobernheim ein Großeinsatz angelaufen: Ein 63-jähriger Mann einer Reinigungsfirma stürzte bei Grünschnittarbeiten an einem Wehr in die Nahe. Seine Kollegen wählten sofort den Notruf 112. Bereits nach drei Minuten erreichte das erste Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sobernheim die Einsatzstelle.







