Waldbrand bei Traisen 600 Einsatzkräfte halten Feuer über Nacht in Schach Markus Kilian 29.06.2026, 09:29 Uhr

i Auch am Waldweg vom Steinbruch hinunter zur alten Hüffelsheimer Straße war Rauch zu sehen. Robert Neuber

Die Flammen stellen die Helfer vor Herausforderungen. Während die Niederschläge helfen, bleibt die Lage auch am Montagmorgen angespannt. Ein Löschroboter soll jetzt Glutnester bekämpfen. Wie geht es weiter?

Der Regen kam, der gefürchtete Wind blieb aber aus: „Wir haben Glück gehabt“, sagt Landrätin Bettina Dickes am Montagmorgen, am zweiten Tag nach Ausbruch des verheerenden Waldbrands bei Traisen und beschreibt die Lage als stabil. Am Samstag hatte der Bereich Feuer gefangen, bei ihren Löscharbeiten stieß die Feuerwehr auf Kampfmittel unter der Erde und musste den Einsatz abbrechen.







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